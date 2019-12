Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Akku geklaut

Menden (ots)

Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 16 Uhr - 20:45 Uhr, klauten unbekannte Diebe den Akku eines an der Max-Eyth-Straße an einer Laterne abgeschlossenen E-Bikes. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell