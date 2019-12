Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abbruchhammer unter Plane weggenommen

Plettenberg (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag klauten unbekannte Diebe von der Ladefläche eines an Am alten Weg stehenden blauen Lkw mit Plane einen hochwertigen Abbruchhammer. Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

