Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in Witten

Witten (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten verzeichnete die Polizei am vergagenen Wochenende. Am 27. Juli, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Annenstraße/Westfalenstraße zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Wittener fuhr mit seinem Auto auf der Westfalenstraße in Richtung Dortmunder Straße und wollte bei grüner Ampel nach links auf de Annenstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 53-jährige Wittenerin bei Rotlicht mit ihrem Fahrzeug von der Annenstraße aus in den Einmündungsbereich der Westfalenstraße ein. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. Die 53-Jährige und die zwei Beifahrerinen (40/43) des Witteners wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein zweiter Unfall ereignete sich am 28. Juli, gegen 18.50 Uhr, an der Wittener Straße in Höhe Hausnummer 176. Ein 39-jähriger Hattinger fuhr hier mit seinem Fahrrad und stieß mit dem Vorderrad gegen eine Bordsteinkante. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen.

