Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Vorfahrtsverletzung - 9-jähriges Kind kommt vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen kam nach einem Verkehrsunfall, der am Montagabend, 06.04.2020, bei Albbruck passiert war, ins Krankenhaus. Gegen 17:15 Uhr hatte ein 46-jähriger Daihatsu-Fahrer die Vorfahrt eines 43 Jahre alten Ford-Fahrers missachtet, der auf der L 154 im Albtal fuhr. Die Autos stießen zusammen, als der Daihatsu von einer Gemeindeverbindungsstraße einbog. Das im Ford mitfahrende Mädchen kam ins Krankenhaus, wo es eingehend untersucht wurde. Alle anderen Insassen blieben unversehrt. Die Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst auch an der Unfallstelle. Der Blechschaden an den Autos liegt bei insgesamt rund 8000 Euro.

