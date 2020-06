FW-EN: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Feuerwehr Ennepetal

Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Am 14.06.2020 um 13:29 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall auf der B483, Höhe Wolfshövel, gerufen. Hier war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Im PKW sollten laut Meldung noch Personen eingeklemmt sein. Dies bestätigte sich vor Ort allerdings nicht. Die Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich zunächst auf die Versorgung der verletzten Personen und die Sicherung der Einsatzstelle. Für den schwerverletzten Motorradfahrer wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Bis zum Eintreffen des Hubschraubers, wurde der Patient vom Rettungsdienst und der Feuerwehr medizinisch versorgt. Die Insassen des PKW wurden untersucht, mussten aber nicht weiter medizinisch behandelt werden. Die Batterien der Fahrzeuge wurden abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Weiterhin wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. In Zusammenarbeit mit der Polizei wurde die B483, für die Dauer der Einsatzmaßnahmen, komplett gesperrt. Die Feuerwehr Ennepetal war mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Tanklöschfahrzeug, einem Löschgruppenfahrzeug, einem Rüstwagen, einem Gerätewagen Logistik, einem Kommandowagen, sowie einem Einsatzleitwagen vor Ort. Alarmiert waren die Hauptwache, sowie die Löschgruppen Voerde und Külchen, sowie Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes. Um 15:06 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehr als beendet erklärt werden.

Zum Zeitpunkt dieses Berichtes, wurde die Polizei noch von Kräften der Löschgruppe Külchen, zwecks Absperrmaßnahmen für die Unfallaufnahme unterstützt

