Polizei Düren

POL-DN: Tankstelleneinbruch an der "Automeile"

DürenDüren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen mindestens drei unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Nikolaus-Otto-Straße ein. Sie erbeuteten unter anderem Tabakwaren und entkamen unerkannt.

Um 03:08 Uhr setzten an der Tankstelle ein akustischer und ein optischer Alarm ein. Trotzdem drangen die Täter ins Innere des Verkaufsraums ein und erbeuteten unter anderem Tabakwaren in nicht geringer Menge. Danach flohen sie in unbekannte Richtung.

Vermutlich hebelten die Diebe die Haupteingangstür zum Verkaufsraum auf, um sich auf diese Weise Zugang zum Objekt zu verschaffen. Erste auswertbare Sequenzen eines Überwachungsvideos zeigen drei Tatverdächtige.

Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell