Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in stillgelegtes Café im Katinger Watt - Polizei sucht Zeugen

Tönning (ots)

In der Zeit von Montagabend (24.03.20) bis Mittwochmorgen (26.03.20) wurde in ein ehemaliges Café im Naturschutzgebiet Katinger Watt, nahe des Eidersperrwerks, eingebrochen. Das Gebäude liegt in absoluter Alleinlage und ist durch einen Bauzaun vor unbefugten Besuchern gesichert. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und zerstörten eine Fensterscheibe des Gebäudes. Anschließend begaben sie sich in die Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés. Sie entkamen unerkannt mit folgendem Stehlgut: Kettensäge und große Motorflex der Marke Stihl sowie zwei 20 Liter Dieselkanister.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in dem o.g. Zeitraum im Katinger Watt auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann etwas zum Verbleib des Diebesgutes sagen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell