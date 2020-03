Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schmuckschatulle in Fruerlund aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Flensburg (ots)

Eine Fußgängerin fand am Samstagmittag (14.3.20) in einem kleinen Wäldchen in der Straße Finisberg eine Schmuckschatulle mit Schmuck und gab diese bei der Polizei ab. Die Schatulle hat eine Größe von 25x19x17 cm. Trotz umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte bisher kein Hinweis auf einen rechtmäßigen Eigentümer dieses Schmuckkastens erbracht werden. Möglicherweise wurde dieser bei einem Einbruch entwendet.

Das Kommissariat 7 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0461-4840. Wem gehört dieser Schmuckkasten, bzw. der darin befindliche Schmuck?

