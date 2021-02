Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen-Seigertshausen: Kellerbrand in Wohnhaus - 75-Jähriger verletzt - ca. 30.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Neukirchen-Seigertshausen Verletzter Hausbewohner durch Kellerbrand Brandzeit: 05.02.2021, 20:43 Uhr Am Freitagabend verursachte ein 75-Jähriger beim Holz nachlegen in einen Ofen einen Brand im Kellerbereich des Zweifamilienhauses im Hohlweg. Er erlitt hierbei Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Der 75-Jährige wollte im Keller des Wohnhauses Holz in dem dortigen Ofen nachlegen. Hierbei flogen offensichtlich Funken aus dem Ofen und entzündeten im direkten Umfeld liegende Materialien. Der 75 versuchte noch erfolglos den Brand zu löschen wobei er sich Verletzungen zuzog. Er wurde in das Krankenhaus nach Fritzlar eingeliefert. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000,- - 30.000,- Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen, Hinweise unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

