Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannte Täter stehlen Teile eines zuvor getöteten Damwilds

Homberg (ots)

Felsberg Töten eines Damwilds und anschließender Fleischdiebstahl Tatzeit: 04.02.2021, 16:30 Uhr bis 05.02.2021, 16:00 Uhr Ein Damwild aus einem privaten Wildgatter wurde in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag getötet und offensichtlich vor Ort zerlegt. Unbekannte Täter begaben sich zu dem Wildgatter in der Feldgemarkung in der Nähe der Kläranlage und betraten das dortige private Wildgatter. Die Täter fingen ein Stück Damwild ein, töteten dieses vor Ort und flüchteten mit Stücken des Damwilds. Verschiedene Teile des Damwilds ließen die Täter liegen. Der Wert des gestohlenen Fleischs beträgt 200,- Euro. Die Polizei in Melsungen hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Tötung eines Wirbeltieres ohne triftigen Grund sowie Diebstahls eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell