Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Hesserode: Geldbörse aus Wohnhaus gestohlen - Täter heben anschließend mit gestohlener Karte Bargeld ab

Homberg (ots)

Felsberg-Hesserode Diebstahl aus Wohnhaus Tatzeit: 03.02.2021, 08:30 Uhr bis 15:31 Uhr Eine Geldbörse und Bargeld stahlen unbekannte Täter im Verlauf des gestrigen Tages aus einem Wohnhaus in der Straße "Zur Wasserburg". Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und entwendeten aus der Küche eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Weiterhin stahlen sie vorgefundenes Bargeld aus einem anderen Zimmer. Nach dem Diebstahl hoben die Täter am Nachmittag mit einer zuvor erbeuteten Kreditkarte mehrere Male Bargeldbetrage an einem Geldautomaten in Homberg ab. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

