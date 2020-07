Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gleich mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Reipoltskirchen (ots)

Am Montagnachmittag haben sich bei einem Verkehrsunfall auf der L382 gleich vier Personen verletzt. Der Unfall ereignete sich im Kurvenbereich gleich hinter dem Ingweilerhof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford Focus. Die 17-jährige, in Begleitung ihrer Mutter fahrende, Anfängerin kollidierte danach mit der Leitplanke und geriet ebenfalls auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem hinter dem Unfallverursacher fahrenden Fahrzeug zusammenstieß. Die Kollision mit einem weiteren in gleicher Richtung fahrenden Pkw konnte gerade so noch verhindert werden. Die L 382 war während der Unfallaufnahme für circa 2 Stunden gesperrt. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Wolfstein, Reipoltskirchen und Nussbach auch drei Rettungswagen, sowie ein Rettungshubschrauber. Dem Zufall ist es zu verdanken, dass sich keiner der Beteiligten schwerere Verletzungen zugezogen hat. |pilek

