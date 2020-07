Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagmittag wurde ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 385, zwischen Ransweiler und Dielkirchen, schwer verletzt. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen, verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und gelangte auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen ist ein Totalschaden entstanden. Der Gesamtschaden wird auf rund zwanzigtausend Euro geschätzt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst mit Notarzt, ein Rettungshubschrauber, Feuerwehren verschiedener Ortschaften sowie die Polizei beteiligt. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.|pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell