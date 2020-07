Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: besonnener Bürger verhindert Wohnhausbrand

Kusel (ots)

In der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr Kusel mit 17 Personen zu einem Brand in der Hollerstraße ausrücken. Der Zeitungsausträger meldete einen Brand eines Kleinwagens. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte durch den Mitteiler und einen Nachbarn gelöscht und somit die Gefahr für das angrenzende Einfamilienhaus abgewandt werden. Zwei Bewohner des Einfamilienhauses klagten während der Aufnahme über Atemwegsbeschwerden, weshalb diese vorsorglich in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000,-EUR. Die Ermittlungen der Brandursache dauern noch an.|pikus

