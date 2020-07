Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeieinsätze in Bann

Bann (ots)

Die Polizei Landstuhl hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich mehrere Einsätze in Bann. Die eingesetzten Beamten wollten in der Ortschaft einen PKW kontrollieren, dessen Insassen laut Zeugenhinweis Drogen konsumieren würden. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es den Fahrzeuginsassen fußläufig zu flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnte der verantwortliche Fahrzeugführer kontrolliert werden. Der männliche Fahrer stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss, hatte keine Fahrerlaubnis und führte Betäubungsmittel mit sich. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Beifahrer konnte nicht mehr aufgefunden werden. Im weiteren Fahndungsverlauf wurden bei unabhängigen Personenkontrollen bei zwei Jugendlichen ein Einhandmesser und weitere Betäubungsmittel sichergestellt. |pilan

