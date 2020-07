Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruhestörer in Gewahrsam genommen

Rammelsbach (ots)

Zweimal Ausrücken musste die Kuseler Polizei wegen einer Ruhestörung in Rammelsbach. Ein 18-jähriger beschallte aus seiner Wohnung die Nachbarschaft mit lauter Musik. Beim zweiten polizeilichen Einsatz am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr, zeigte sich der junge Mann uneinsichtig und bepöbelte die Nachbarschaft. Zur Herstellung der Nachtruhe musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 9190

pikusel@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell