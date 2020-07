Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagvormittag, gegen zehn Uhr, streifte in der Kaiserslauterer Straße ein in Richtung Imsweiler fahrendes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen BMW X5. Dabei wurde dessen linker Außenspiegel beschädigt. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen metallic-roten Mazda, wahrscheinlich um ein 2er Modell oder ein Modell der CX-Reihe. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

