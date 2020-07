Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Sachbeschädigung Platzverweis keine Folge geleistet und Polizeibeamte beleidigt

Glanbrücken (ots)

52-Jähriger wird nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Behandlung in ein Fachkrankenhaus verbracht. Am Montagnachmittag beschädigte der Mann die Haustür eines leerstehenden Wohnhauses und machte es sich im Anwesen gemütlich. Die eingesetzte Streife konnte den Eindringling vor Ort antreffen. Dieser beleidigte die Beamten, nachdem sie ihn angesprochen hatten. Einem Platzverweis leistete er keine Folge, weshalb er festgenommen wurde, wogegen er sich massiv wehrte. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde er im Anschluss an die erforderlichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Zum Abschluss drohte er den Beamten sie umzubringen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten ermittelt.|pilek

