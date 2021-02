Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannter Täter stiehl Parfüm für mehrere hundert Euro aus Drogeriemarkt

Homberg (ots)

Melsungen Ladendiebstahl - Täter stiehlt Parfüm für mehrere hundert Euro Tatzeit: 04.02.2021, 12:13 Uhr Gestern Mittag stahl ein unbekannter Täter insgesamt zehn Packungen Parfüm im Wert von über 900,- Euro aus einem Drogeriemarkt am Sparkassenplatz. Der Unbekannte nahm in dem Markt insgesamt zehn Packungen "Lancome Idol"-Parfüm aus der Auslage und steckte diese in eine mitgeführte Umhängetasche. Als eine Firmenangestellte diesen Vorgang bemerkte, flüchtete der unbekannte Täter mit seiner Beute umgehend aus dem Markt in Richtung Innenstadt. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 175 - 180 cm groß, ca. 25 - 35 Jahre alt, schlank, er hat kurze dunkelblonde Haare die an den Seiten rasiert sind, eine auffällig hohe Stirn mit "Geheimratsecken" und er trug eine schwarze Brille. Bekleidet war er mit einer blauschwarzen Jacke (evtl. Softshell) mit Kapuze und gelben Reißverschlüssen, einer schwarze Trainingshose "Puma", weißen Turnschuhe und er führte eine graue Stoff-Umhängetasche mit Aufdruck "Aldi" mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell