Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddieb beobachtet

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr beobachteten Zeugen eine verdächtige Person und meldeten dies der Polizei. Der Verdächtige habe an der Ecke Mannheimer Straße/Sternstraße ein Fahrrad aus dem Gebüsch geholt und sei dann mit zwei Fahrrädern, auf einem fahrend, das andere neben sich herschiebend, in Richtung Haltestelle Mannheimer Tor gefahren. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schmal gebaut, kurze dunkle Haare, war bekleidet mit einer langen dunklen Hose und einer dunkelblauen Jacke. Des Weiteren habe er eine hellblaue Maske unter dem Kinn getragen. Der Mann konnte bei der durchgeführten Fahndung von der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei geht derzeit von einem Fahrraddiebstahl aus und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder den/die Geschädigte des Fahrraddiebstahls.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

