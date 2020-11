Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte Täter kippen Autos um

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag, 27. November, in Wickrathberg und Wickrath-West Autos umgekippt. Dabei entstanden an den Pkw diverse Beschädigungen.

Betroffen waren in Wickrathberg (Auf dem Damm) im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 0.40 Uhr, ein Ford Fusion, der auf der linken Fahrzeugseite lag, sowie in Wickrath-West (Am Tömp) im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 1 Uhr, ein Smart, der auf der rechten Fahrzeugseite gelandet war.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise auf die unbekannten Täter unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell