POL-DO: Polizei bittet um Mithilfe! Vermisste Person gesucht!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0889 Der 47-jährige Christian Golisch wird seit dem 17.August vermisst. Er war zuletzt in dem Pflegezentrum Westfalentor in Dortmund untergebracht. Er leidet an einer seltenen Form der Demenzerkrankung. Herr Golisch ist gut zu Fuß, verliert jedoch schnell die Orientierung.

Der Phönixsee und der Westfalenpark in Dortmund sind beliebte Ausflugsziele des 47-Jährigen.

Wir bitten um Ihre Mithilfe! Wer kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Bitte wenden Sie sich an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

