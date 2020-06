Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz (ots)

Freitag, 26.06.2020, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Eine 96-Jährige wird in der Mainzer Oberstadt vor ihrem Haus von einem Mann angesprochen. Er fragt sie nach einem ihr namentlichen bekannten Nachbarn und erklärt dann, er müsse die Starkstromleitungen überprüfen. Die 96-Jährige lässt ihn in ihr Haus. Nachdem er wieder gegangen ist stellt sie fest, dass ihre Geldbörse mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages sowie Bankkarten und Ausweispapieren entwendet wurden.

Personenbeschreibung:

- circa 180 cm - Glatze - kräftige Statur - sportlich angezogen, kurze Hose - Umhängetasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

