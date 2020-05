Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, zum Teil mit Schwerverletzten; Hungrige Kinder; Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Hoher Schaden bei kuriosem Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem kuriosen Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Scharnhauser Park entstanden. Zwei Spediteure fuhren kurz vor 16 Uhr mit ihrem Kastenwagen auf den breit ausgebauten Gehweg der Bonhoefferstraße, um eine Waschmaschine auszuladen. Nach getaner Arbeit übersahen die Männer beim Losfahren das gläserne, mit Stahlstreben versehene Vordach des Gebäudes. Sie blieben mit dem Sprinter so unglücklich daran hängen, dass über die Hälfte des Aufbaus aufgeschlitzt wurde und sie mit ihrem Fahrzeug feststeckten. Erst nachdem die Männer mit einer Säge abstehende Teile entfernt hatten, konnten sie sich aus der misslichen Lage befreien und weiterfahren. (ms)

Nürtingen (ES): Kinder hatten Hunger

Drei kleine Kinder haben am Montagnachmittag einen Ausflug unternommen und sind in ein Schnellrestaurant zum Essen holen gegangen. Einer aufmerksamen Angestellten des Fast-Food-Restaurants in der Oberboihinger Straße in Zizishausen fielen gegen 17 Uhr die Mädchen im Alter von neun, acht und eineinhalb Jahren auf und sie verständigte daraufhin die Polizei. Den kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten gab die Neunjährige die Telefonnummer der Großmutter an, die daraufhin verständigt wurde. Sie hatte die Kleinen bereits vermisst und vergeblich nach ihnen gesucht. Mit ihrem bestellten Essen durften die Kinder im Anschluss mit ihrer Oma nach Hause fahren. (ms)

Nürtingen (ES): Motorrad kontra Roller

Beim Zusammenstoß zweier Krafträder ist am Montagnachmittag ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Kurz nach 16.45 Uhr war der 60-jährige Fahrer eines Yamaha-Motorrades in der Pfeiferstraße von Hardt aus kommend unterwegs und hielt an der Einmündung zur L1205 / Nürtinger Straße an, um anschließend nach links in Richtung Wolfschlugen abzubiegen. Hierbei übersah er einen 54-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad Yamaha die Nürtinger Straße aus Wolfschlugen kommend in Richtung Nürtingen befuhr. Bei der nachfolgenden Kollision stürzten beide Kradfahrer auf den Asphalt. Der 54-jährige Rollerfahrer, der sich leichte Verletzungen zuzog, wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An den beiden Zweirädern entstand ein Gesamtschaden von zirka 1.700 Euro. (sm)

Kusterdingen-Jettenburg (TÜ): Von Sonne geblendet

Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Zufahrt zur B28 zugezogen. Kurz nach 20 Uhr befuhr die 39-Jährige mit ihrem VW Touran vom Reutlinger Industriegebiet-West kommend die Zufahrt zur B28 in Richtung Tübingen. Von der tiefstehenden Sonne geblendet, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Touran, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. An der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Sie musste durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei und eines Energieversorgers abgeflext und gesichert werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Radfahrer zusammengestoßen

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer am Montagabend hat eine 47 Jahre alte Frau schwere Verletzungen erlitten. Gegen 19.15 Uhr bog ein 27-Jähriger von der Dürrstraße nach rechts in die Max-Eyth-Straße ein und kollidierte mit der von dort entgegenkommenden 47-Jährigen, die ihrerseits in die Dürrstraße einfahren wollte. Beide Beteiligten beabsichtigten offenbar, durch zwei Straßenpoller hindurchzufahren, die am Übergang zur Dürrstraße angebracht sind. Eine Vollbremsung des Mannes hatte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eigeliefert werden. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Beide Personen hatten keinen Schutzhelm getragen. (mr)

Mössingen (TÜ): Fußgänger von Pkw erfasst

Am Montagabend ist in Mössingen ein 84-jähriger Fußgänger von einem heranfahrenden Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 25 Jahre alter BMW-Lenker kurz nach 19 Uhr auf der Ofterdinger Straße stadteinwärts, wobei ihm auf Höhe eines Autohauses zwei Pkw ordnungsgemäß entgegenkamen. Der Senior, der ein Fahrrad neben sich herschob und die Straße offensichtlich überqueren wollte, lief zwischen den Pkw des Gegenverkehrs auf die Fahrbahn und weiter auf den Fahrstreifen des 25-Jährigen. Dort wurde zunächst das Rad des 84-Jährigen vom BMW erfasst und der Mann anschließend auf den Boden geschleudert. Der 25-Jährige hatte zuvor noch vergeblich versucht, den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver zu verhindern. Der schwerverletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Am BMW beläuft sich der Sachschaden auf rund 5.000 Euro. (mr)

Mössingen-Talheim (TÜ): In Schule eingebrochen

In das Verwaltungsgebäude der Schule in der Beethovenstraße ist ein Unbekannter vermutlich in den Nachtstunden von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 6.30 Uhr schlug der Einbrecher ein Fenster ein und durchsuchte nachfolgend im Sekretariat und im Lehrerzimmer sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Da dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag auf der L 1208 erlitten. Gegen 23.55 Uhr befuhr ein 26-Jähriger auf seiner BMW die kurvenreiche Landstraße von Bebenhausen herkommend in Richtung Dettenhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit touchierte er dabei im Kurvenbereich, in der Nähe eines dortigen Parkplatzes, den links befindlichen Fahrbahntrenner und stürzte anschließend in den rechten Grünstreifen. Der 26-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Es wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

