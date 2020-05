Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw mutwillig beschädigt; Mehrere Brände; Einbruch; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Vier Fahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

Erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro haben unbekannte Vandalen an mehreren auf dem Gelände eines VW-Autohauses in der Marktstraße abgestellten Pkw angerichtet. Zu einem noch nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen vergangenem Mittwoch und Montagmorgen beschädigten die Unbekannten an vier Gebrauchtwagen der Marke VW unterschiedlichen Typs jeweils die Motorhaube. Teils sprangen die Täter offenbar auf die Fahrzeuge, teils bearbeiteten sie die Karosserie durch gezielte Schläge mit einem unbekannten Gegenstand. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07121/99180 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (ak)

Pfullingen (RT): Beim Kochen abgelenkt

In der Pfullinger Römerstraße ist am Montagmittag in einem Mehrparteienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nachdem bei der Rettungsleitstelle gegen 12.20 Uhr ein entsprechender Anruf eingegangen war, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei unverzüglich zum Brandort aus. Bei deren Eintreffen schlugen bereits deutlich sichtbar Flammen aus einem Fenster im Dachgeschoss des Gebäudes. Wie sich recht schnell herausstellte, hatte eine 29-Jährige in der Küche einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, worauf sich das in dem Topf befindliche Öl entzündete. Die Feuerwehr war rasch Herr der Lage und löschte die Flammen. Dennoch hatte das Feuer bereits auf Möbel übergegriffen und mehrere Räume durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Gesamtschaden am Gebäude und dem Inventar beläuft sich auf zirka 50.000 Euro. Da die betroffene Wohnung vorerst nicht mehr genutzt werden kann, wurde die 29-Jährige und ihr einjähriges Kind von Angehörigen aufgenommen. Ob die Nachbarswohnung im Dachgeschoss sofort wieder nutzbar ist, steht noch nicht fest. Bis zur Freigabe der weiteren Wohnungen wurden die übrigen Personen, die gleich zu Beginn des Einsatzes evakuiert worden waren, in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht. Für die Dauer des Einsatzes musste die Römerstraße im Bereich des Brandorts voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (mr)

Esslingen (ES): In Entsorgungsstation eingebrochen

Im Laufe des Wochenendes hat ein Einbrecher auf dem Gelände einer Entsorgungsstation in der Stettener Straße sein Unwesen getrieben. In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, brach der Unbekannte die Tür zu einer Garage auf und entwendete zwei Kanister mit Kraftstoff. Weiterhin begab er sich in den Bereich des Elektroschrotts und hebelte einen Container sowie zwei Bauwagen auf. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus diesen nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. (ms)

Bissingen/Teck (ES): Radlerin angefahren

Eine Pedelecfahrerin ist am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 58-Jährige befuhr die Vordere Straße von Nabern kommend in Richtung der Bissinger Ortsmitte, als eine 21-jährige Fahrerin eines Renault Megane ohne auf die Radlerin zu achten rückwärts aus einer Parkbucht ausparkte, um anschließend in Richtung Nabern weiterzufahren. Auf der Fahrbahn kollidierte der Renault mit dem Heck mit der Pedelec-Fahrerin, die durch den Aufprall auf den Asphalt stürzte und sich Verletzungen noch unklaren Ausmaßes zuzog. Der Rettungsdienst brachte die 58-Jährige zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Der an dem Pkw und am Pedelec entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. (ak)

Nehren (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Reutlinger Straße ist am Montagmorgen einer der Unfallbeteiligten verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr prallte ein 64-Jähriger mit seinem VW Passat auf der L 384 ins Heck eines Skoda, dessen 42-jähriger Fahrer verkehrsbedingt angehalten hatte. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde der Skodalenker vom Rettungsdienst in eine Unfallklinik eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird derzeit auf 7.000 Euro geschätzt. Weil aus dem Wagen des Unfallverursachers Öl ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Der Passat musste abgeschleppt werden. (ak)

Bisingen (ZAK): Lagerhalle in Brand geraten

Zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Heidelbergstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagmittag ausgerückt. Dort hatte auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Unternehmens gegen 12.40 Uhr in Gitterboxen gelagertes Material Feuer gefangen, was eine meterhohe Rauchsäule zur Folge hatte. Der Verkehr auf der nahegelegenen B 27 wurde dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen, die durch Schweißarbeiten verursacht worden sein könnten, rasch bekämpft und der Brand rund eine Stunde später vollends gelöscht werden. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden an der stark beschädigten Halle mit rund 150.000 Euro zu Buche schlagen. Auch das angrenzende Hauptgebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Durchgangsstraße von Bisingen war aufgrund der Einsatzes bis zirka 14.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Brand in Sauna

Ein technischer Defekt am Ofen könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einer stillgelegten Sauna am Montagnachmittag in der Stettiner Straße gewesen sein. Eine Hausbewohnerin bemerkte gegen 13 Uhr Rauch aus dem Keller. Als sie der Ursache auf den Grund ging, stellte sie den Brand in der ehemaligen und nun als Lagerraum genutzten Sauna fest. Sie alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten anrückte, konnte die Flammen schnell löschen, sodass sich das Feuer auf die Sauna beschränkte. Die Brandentdeckerin wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

