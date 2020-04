Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stadt- und Landkreis - Bestimmungen der Corona-Verordnung am Karfreitag weitestgehend eingehalten

Karlsruhe (ots)

Die Bestimmungen der Corona-Verordnung wurden im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, Stand 16.00 Uhr, auch am Karfreitag weitestgehend eingehalten. Die Anzahl der Ordnungswidrigkeit war aus Sicht der Polizei überschaubar, dass verhalten der Bürger und Bürgerinnen der Situation und dem schönen Wetter geschuldet, waren dennoch Verstöße zu verzeichnen. Durchweg handelte es sich um Ordnungswidrigkeit die hauptsächlich Ansammlungen von Kleingruppen betraf. So musst Beispielsweise in einem Fall in Weingarten am Baggersee, mehrere Kleingruppen am Nachmittag, durch Direktansprachen des Platzes verwiesen werden. Bereitwillig kamen diese den polizeilichen Aufforderungen umgehend nach.

Deshalb appelliert die Polizei erneut an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger auch an den kommenden Ostertagen die Regeln einzuhalten.

