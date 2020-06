Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bier an Tankstelle geklaut

Mainz (ots)

Sonntag, 28.06.2020, 21:00 Uhr

Am Sonntagabend kommen drei Männer in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Geschwister-Scholl-Straße. Während einer der Männer an der Kasse die Kassiererin ablenkt und dabei die beiden anderen Männer verdeckt, entwenden diese vier Sixpacks Bier aus dem Regal und flüchten anschließend. Der Mann an der Kasse verlässt den Verkaufsraum ohne etwas zu kaufen. Wenig später kommt dieser noch einmal zurück um eine Packung Zigaretten zu kaufen.

Personenbeschreibung der drei Täter:

- zwischen 30 und 45 Jahren - männlich - haben deutsch mit Akzent gesprochen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell