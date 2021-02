Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Wildunfall im Gleisbereich

Backnang/Maubach (ots)

In der Annahme eines Personenunfalls war es am gestrigen Montagabend (15.02.2021) gegen 18:45 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Maubach und Backnang zu einem Polizei- und Rettungskräfteeinsatz gekommen. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S3 hatte kurz nach Ausfahrt am Bahnhof Maubach einen Schlag an der Front seines Zuges verspürt. Der betroffene Streckenabschnitt war daraufhin umgehend gesperrt und durch Streifen der Bundes- und Landespolizei sowie von Einsatzkräften der Feuerwehr Backnang abgesucht worden. Zudem befanden sich Mitarbeiter des Rettungsdienstes sowie des Notfallmanagements der DB AG im Einsatz. Ein Personenunfall bestätigte sich letztlich nicht, die eingesetzten Kräfte fanden im Gleisbereich ein bereits verstorbenes Reh auf. Am augenscheinlich unbeschädigten Unfallzug konnten zudem mehrere Tierhaare festgestellt werden. Nachdem der Kadaver aus dem Gleisbett entfernt worden war, wurde die Strecke nach Einsatzende wieder freigegeben. Der betroffene Abschnitt zwischen Winnenden und Backnang war für den Zeitraum der Maßnahmen von 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr beidseitig gesperrt, wodurch es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen kam.

