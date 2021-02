Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Gesuchte 30-Jährige festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag (14.02.2021) gegen 19:25 Uhr eine 30-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die serbische Staatsangehörige war zuvor einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen die wohnsitzlose Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Beleidigung vorlag. Die 30-Jährige hatte noch zwei Restfreiheitsstrafen mit einer Gesamtdauer von 73 Tagen zu verbüßen. Bundespolizisten verbrachten sie daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Justizvollzugskrankenhaus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell