Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Safe aus Bäckerei: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Bäckereifiliale im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen und nahmen aus dem Geschäft einen Safe samt Inhalt mit. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich derzeit auf den Zeitraum zwischen dem gestrigen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und den heutigen Morgen, 05:30 Uhr, eingrenzen. Die Einbrecher hatten sich über den Parkplatz der Bäckerei in der Einkaufspassage an der Heiligenröder Straße angenähert und anschließend die Tür zu dem Geschäft mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam geöffnet. Dort hebelten die Täter den kleineren Tresor, in dem sich Bargeld befand, aus der Verankerung und traten vermutlich über die aufgebrochene Tür die Flucht nach draußen an. Ob sie ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten, ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Bäckereifiliale verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Beamten des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell