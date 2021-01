Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schloss mit Flex geknackt und E-Bike gestohlen: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Auf ein angeschlossenes E-Bike hat es ein bislang unbekannter Dieb in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags an einem Firmeneingang im Kasseler Stadtteil Bettenhausen abgesehen. Mit einer mitgebrachten Flex durchtrennte er das stabile Kettenschloss und ergriff anschließend mit dem erbeuteten Rad die Flucht. Die Kasseler Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des schwarzen E-Bikes des Herstellers Specialized geben können.

Wie die zum Tatort in der Mündener Straße gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Diebstahl gegen 05:30 Uhr. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich der dunkel gekleidete Täter mit dem Winkelschleifer an dem Schloss des E-Bikes zu schaffen machte, das dort an einem Fahrradständer angeschlossen war. Nur wenige Augenblicke später flüchtete der Unbekannte auf dem erbeuteten Rad in Richtung Niestetal-Sandershausen. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei fehlte von dem Dieb und dem hochwertigen E-Bike bereits jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell