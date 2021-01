Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 14 Autoantennen in der Körnerstraße gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kasseler Körnerstraße die Antennen von 14 geparkten Autos abgeschraubt und gestohlen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Diebe in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 11 Uhr, in der Körnerstraße agiert. Dabei gingen sie wahllos vor, denn es handelt sich um geparkte Pkw verschiedener Hersteller, an denen die Stabantennen aus dem Gewinde gedreht und entwendet wurden. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, blieben die betreffenden Autos hierbei zumindest unbeschädigt.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell