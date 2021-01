Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen Pkw in Falderbaumstraße in Brand: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: In der Nacht zum heutigen Montag kam es in der Falderbaumstraße in Kassel zu einem Fahrzeugbrand. Die Mitarbeiterin einer nahe gelegenen Firma war gegen 2:30 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der auf einem Parkstreifen nahe der Gobietstraße stehende Pkw, eine Nissan Almera, war durch den Brand im Frontbereich völlig zerstört worden. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Mini wurde durch die Hitzeentwicklung auf der Beifahrerseite ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach den ersten Ermittlungen der in der Nacht am Brandort eingesetzten Streife des Kriminaldauerdienstes deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern brachte keinen Erfolg.

Nun bittet die Kasseler Kripo Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand des Nissan in der Falderbaumstraße gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

