Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Wohnhausbrand in Goddelsheim

Kassel (ots)

Am 24.1.2021 wurde der Rettungsleitstelle in Korbach um 1.30 Uhr eine Rauchentwicklung in Goddelsheim, Immighäuser Straße, gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus dem ersten Obergeschoss des dortigen Einfamilienhauses älteren Baujahres. Für angrenzende Gebäude bestand keine Gefährdung. Aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten wurden die vorhandenen Lehmdecken und -böden in Mitleidenschaft gezogen, so dass für das Gebäude Einsturzgefahr besteht. Der einzige Bewohner konnte das Haus über ein vorhandenes Gerüst verlassen. Er wurde zur Untersuchung mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandentstehung können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe wird durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Goddelsheim und Ortsteilen und der Beamten der Polizeistation Korbach auf 80.000,- EUR geschätzt. Die FFW aus Korbach kam zur Unterstützung mit Drehleiter. Die Brandstelle kann momentan nicht betreten werden.

Westphal, Polizeihauptkommissar

