Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wanfried (Werra-Meissner-Kreis): Pkw-Brand greift auf Wohnhaus über - Hoher Sachschaden

Kassel (ots)

Sachschaden in Höhe von mehr als 150.000 Euro entstand in den frühen Morgenstunden bei einem Brand im Wanfrieder Ortsteil Heldra. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten der Polizeistation in Eschwege berichten, geriet gegen 04:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache der geparkte Pkw einer 63-jährigen Frau aus Wanfried in Brand.

Als die 63-jährige von Knallgeräuschen, vermutlich ausgelöst durch platzende Reifen, geweckt und auf den Brand aufmerksam wurde, standen sowohl ihr Pkw als auch das Carport, unter dem der Pkw abgestellt war, im Vollbrand. Trotz sofortiger Alarmierung der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer auch auf das seitens der 63-jährigen allein bewohnte Haus übergriff. Auch dieses wurde durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 63-jährige konnte sich unverletzt aus dem Haus retten und kommt vorerst bei Nachbarn unter.

Rückfragen bitte an:

Alexander Wessel, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel



Telefon: +49 561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell