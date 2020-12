POL-BOR: Stadtlohn - Betrugsmasche mit Corona-Impfstoff

Kreispolizeibehörde Borken

Bereits bekannt sind der "Enkeltrick" und der Anruf "falscher Polizisten". Angepasst an die derzeitige Lebenssituation zu Corona-Zeiten und die daraus resultierende Angst vor der Virusinfektion, haben Betrüger ihre Telefonbetrügereien. Es meldet sich eine angebliche Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes und bietet Impfstoff an. So geschehen am Montag in Stadtlohn. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Zu diesem Thema hat das Landeskriminalamt NRW ein Infoblatt herausgegeben. Die Polizei rät, Anrufe dieser Art sofort zu beenden.

