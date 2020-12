Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch am Olympiaweg

GronauGronau (ots)

Gewaltsam eingedrungen in ein Kirchengebäude sind Unbekannte in Gronau. Durch ein aufgebrochenes Toilettenfenster gelangten die Täter in das Gebäude am Olympiaweg. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und ein stationärer Computer, eine Geldkassette sowie Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Ereignis trug sich zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 19.45 Uhr, zu. Die Kripo in Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell