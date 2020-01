Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0015 --Einbrecher in der Schule--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Ernst-Waldau-Straße, Humannstraße, Pestalozzistraße Zeit: 03.01.20 - 06.01.20

Einbrecher drangen am Wochenende in Schulgebäude in Gröpelingen ein und entwendeten Süßigkeiten und Musikinstrumente.

Die Diebe verschafften sich in verschiedene Räume der Oberschule in der Ernst-Waldau-Straße und der Grundschule in der Humannstraße Einlass. Sie durchsuchten die Gebäude und brachen Lehrerzimmer auf. Aus der Mensa stahlen die Einbrecher Süßwaren und aus Containern der Grundschule Musikinstrumente.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Freitagabend und Montagmorgen im Bereich der Schulen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell