POL-HB: Nr.: 0011 --Unbekannte werfen Brandsätze

Ort: Bremen-Vegesack, Zur Vegesacker Fähre Zeit: 06.01.20, 01.30 Uhr

Unbekannte warfen in der Nacht von Sonntag auf Montag Brandsätze in ein Wettbüro und in ein Restaurant in Vegesack, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Beide Betriebe befinden sich in einem Haus. Gegen 1.30 Uhr schlugen die Unbekannten zunächst die Eingangstürscheiben in der Straße Zur Vegesacker Fähre ein und warfen jeweils ein Brandsatz hinein. Polizei und Feuerwehr trafen schnell ein und evakuierten vorsorglich die Bewohner des Geschäfts- und Wohnhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die beiden Brände austreten, es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei fragt: "Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Zur Vegesacker Fähre verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

