Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0742 --Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Osterdeich Zeit: 07.11.20, 14 - 17 Uhr

In Bremen fand am Sonnabend eine Kundgebung gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen statt. In Sichtweite dieser Demo bildete sich eine lautstarke Gegenversammlung. Die Polizei ahndete diverse Verstöße.

Knapp 200 Teilnehmer und etwa ebenso viele Gegendemonstranten fanden sich am Nachmittag auf den Osterdeichwiesen ein. Die Polizei trennte beide Versammlungen voneinander und führte Lautsprecherdurchsagen zur Einhaltung der Hygieneregeln durch. Die Gegendemonstranten versuchten immer wieder in den Bereich der anderen Veranstaltung zu gelangen und mussten von den Einsatzkräften abgedrängt werden. Ein 29 Jahre alter Mann schlug dabei eine Polizistin, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruch. Gegen die jeweiligen Versammlungsleiter wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gefertigt, da Auflagen nicht eingehalten wurden. Dazu schrieben die Einsatzkräfte mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nichteinhaltung der Hygieneregeln.

Aus gegebenen Anlass ruft die Polizei Bremen weiterhin dazu auf: Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung und halten Sie sich an die "AHA-Regeln". Es kommt auf jeden Einzelnen an.

