Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0740--Weltkriegsbombe entschärft--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte-Hemelingen Zeit: 06.11.20, 13.25 Uhr

Die am Donnerstagabend in der Altstadt bei Bauarbeiten gefundene Fliegerbombe wurde heute um 13.25 Uhr auf einer Freifläche in Hemelingen erfolgreich durch Sprengmeister Thomas Richter gesprengt.

Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114

Fax: 0421/362-3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell