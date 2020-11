Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0737--Brennende Autos in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, Neustadtswall Zeit: 6.11.20, 03.40 Uhr

In der Bremer Neustadt brannten in der Nacht zu Freitag drei Autos. Verletzt wurde niemand, es entstand ein hoher Sachschaden.

Im Obergeschoss eines Parkhauses am Neustadtswall brannten ein Mercedes Kombi, ein VW Van und eine Chevrolet-Limousine in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Durch starke Hitzeentwicklung und Brandrauch wurden weitere 13 geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat vergangene Nacht in der Neustadt verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

