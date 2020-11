POL-HB: Nr.: 0733--Polizei nimmt Diebesbanden fest

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, Bremen-Osterholz Zeit: 03.11.2020 und 04.11.2020

Am Dienstag und am Mittwoch waren in Bremen-Vahr und Bremen-Osterholz Diebesbanden unterwegs. Dank wachsamer Zeugen in beiden Fällen konnten Einsatzkräfte die mutmaßlichen Täter festnehmen.

Gegen 16:45 Uhr am Dienstag war eine 85-Jährige mit ihrem Einkaufstrolley auf der Gustav-Radbruch-Straße unterwegs. Dort befindet sich eine Bushaltestelle, an der sich zu dieser Zeit viele Leute aufhielten. Die Seniorin bemerkte nicht, wie sich ihr ein Taschendieb-Trio, bestehend aus zwei Frauen und einem Mann, näherte. Einer der Dreien griff in ihren Trolley und entwendete eine Geldbörse und eine EC-Karte. Den Vorfall beobachtete ein 13-jähriges Mädchen, das ebenfalls an der Bushaltestelle stand. Sie informierte ihren 50-jährigen Vater, der das Bandentrio auf die Tat ansprach. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Diebe. Der 50-Jährige und ein weiterer Zeuge verfolgten die Drei und alarmierten die Polizei. Während einer der Diebinnen die Geldbörse auf den Boden warf, konnte der Mann des Taschendieb-Trios flüchten. Eintreffende Einsatzkräfte nahmen die beiden Frauen vorläufig fest. Auf der Wache wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Das gestohlene Portemonnaie und die Geldkarte übergaben die Einsatzkräfte an die Seniorin zurück. Gegen das Trio ermittelt die Polizei wegen Bandendiebstahls.

Ein weiterer Fall ereignete sich Mittwochmittag, dieses Mal in einem Baumarkt in der Werner-Steenken-Straße. Gegen 11:40 Uhr betraten drei Frauen und zwei Männer den Fachhandel und stahlen mehrere Heimwerkergeräte, wie Bohrmaschinen und Stichsägen. Dabei bemerkten sie nicht, dass ein Ladendetektiv ihre Tat beobachtete. Die mutmaßlichen Diebe gingen mit der Ware an der Kasse vorbei und verstauten das Diebesgut in einen weißen Mercedes, mit dem sie anschließend versuchten zu flüchten. Der Detektiv fuhr hinterher und rief die 110. Polizisten stoppten den Mercedes auf Höhe der Osterholzer Heerstraße kurz vor der Anschlussstelle A 27. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Auto und ließen es abschleppten. Außer dem Diebesgut aus dem Baumarkt, befanden sich im Fahrzeug Aquaristik- und Babyutensilien. Die mutmaßlichen Diebe wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wird wegen Bandendiebstahls ermittelt.

In beiden Fällen lobt die Polizei das vorbildliche Verhalten der Zeugen. Sie folgten den Tätern mit Sicherheitsabstand und wählten den Notruf der Polizei. Hierdurch waren die eingesetzten Beamten schnell vor Ort und konnten die Täter innerhalb kurzer Zeit festnehmen.

