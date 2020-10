Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Straßenraub - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (05.10.2020) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine 34 Jahre alte Frau an der Steinhaldenstraße zu überfallen. Der 25-Jährige sprach die Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, gegen 20.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Hauptfriedhof an und erkundigte sich nach dem Weg. Während sie die Adresse in ihr Mobiltelefon eingab, zeigte der 25-Jährige der Frau ein Ausweisdokument vor. Dabei merkte sich die 34-Jährige den Vornamen sowie die Staatsangehörigkeit des Mannes. Kurz darauf stieß der Tatverdächtige die Frau in ein Gebüsch und versetzte ihr einen Faustschlag. Zeitgleich versuchte er vergebens den am Kinderwagen mit einem Karabinerhaken befestigten Rucksack zu erbeuten. Der Versuch misslang und der Mann flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Hauptfriedhof. Alarmierte Polizeibeamte leiteten umgehend die Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Die Beamten überprüften unter anderem eine nahegelegene Unterkunft. Dort gelang es ihnen, den Mann in einem Zimmer versteckt festzunehmen. Die mutmaßliche Tatkleidung hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits ausgezogen und in einem anderen Zimmer versteckt. Durch den Überfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der bereits polizeibekannte, somalische Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag (06.10.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

