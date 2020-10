Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gegen Schrankenanlage gefahren

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 77 Jahre alter Fahrer eines BMW ist am Dienstag (06.10.2020) in der Tiefgarage der Staatsgalerie gegen eine Schrankenanlage gefahren. Der 77-Jährige wollte gegen 12.10 Uhr mit seinem BMW aus dem Parkhaus ausfahren. Als er den Parkschein in den Automaten steckte, geriet er mutmaßlich mit seinem Fuß auf das Gaspedal und beschleunigte so sein Fahrzeug. Mit dem Fahrzeug fuhr er über einen Betonpoller und kam auf der Schrankenanlage zum Stehen. Der 77-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

