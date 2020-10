Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnwagen und Motorboot beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag (02.10.2020) oder am Samstag (03.10.2020) mehrere Wohnwagen sowie ein Motorboot an der Straße Pfaffenwaldring beschädigt und so einen Sachschaden von rund 20.000 Euro verursacht. Ein 27-Jähriger meldete sich in den frühen Samstagmorgenstunden bei der Polizei, da er an seinem Wohnmobil sowie an einem weiteren Wohnwagen Beschädigungen entdeckt hatte. Vor Ort stellten die Beamten insgesamt zwei beschädigte Wohnwagen, ein beschädigtes Wohnmobil sowie ein auf einem Anhänger abgestelltes und beschädigtes Motorboot fest. Unbekannte zerschlugen zwischen Freitagnachmittag, 17.00 Uhr und Samstagmorgen, 03.00 Uhr an den Fahrzeugen die Fensterscheiben sowie die Scheinwerfer, durchwühlten das Innere und verteilten das beschädigte Inventar auf der Straße. Am Motorboot zerstörten die Täter das Cockpit sowie die Sitze. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

