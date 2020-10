Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Dienstagmorgen (06.10.2020) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben haben soll. Bei einer Kontrolle von zwei Männern gegen 01.45 Uhr in der Viaduktstraße nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr. Im Rucksack des 33-Jährigen fanden sie neben Amphetamin, Haschisch und Chrystal Meth auch verschiedene Tabletten. Der 42-Jährige hatte ebenfalls mehrere verschreibungspflichtige Tabletten dabei. Die Beamten durchsuchten auch die Wohnungen der beiden Männer. In der Wohnung des 33-Jährigen fanden sie weitere unbekannte Substanzen, die noch überprüft werden müssen. Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Der 33-jährige polizeibekannte deutsche Staatsbürger, der erst vor wenigen Monaten aus der Haft entlassen wurde, wird im Laufe des Tages auf Haftbefehlsantrag der Staatanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

