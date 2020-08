Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autotür geöffnet

Unfall

Bocholt (ots)

Am Mittwoch wollte ein 31 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 14.20 Uhr auf der Straße Hohe Giethorst aus seinem Pkw steigen. Er öffnete die Fahrertür und ein 82-jähriger Pedelecfahrer fuhr dagegen. Er kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Zur Vorbeugung dieser "Dooring-Unfälle" wird der "Holländische Griff" empfohlen. Dabei öffnet man die Tür mit der Hand des von der Tür abgewandten Arms. Das Übergreifen führt fast automatisch zu einem Blick in die Gefahrenrichtung, so dass z. B. herannahende Fahrradfahrer rechtzeitig gesehen werden.

