POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.09.2020

Nachbericht zu "Wohnhausbrand in Stederdorf"

Am 11.09.2020 war es gegen 12:40 Uhr zu einem Wohnhausbrand an der Kurzen Straße in Stederdorf gekommen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Am vergangenen Freitag war neben einem Brandermittler der Polizei, auch ein Brandsachverständiger am Brandort, um diesen zu untersuchen.

Es ist davon auszugehen, dass es aufgrund einer technischen Ursache am Stromsicherungskasten zu dem Brandausbruch kam.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 450.000 Euro.



