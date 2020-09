Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer schwer verletzt

Ahaus (ots)

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Ahaus schwere Verletzungen erlitten. Gegen 05.50 Uhr war der 19-jährige Stadtlohner auf dem Radweg an der Heeker Straße in Richtung Heek unterwegs. Er fuhr auf diesem weiter auf der Radfahrerspur in den Kreisverkehr mit dem Rottweg. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine 42-jährige Ahauser Autofahrerin vom Rottweg und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 850 Euro.

